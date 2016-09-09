Берлин, 9 сентября, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Ангела Меркель призвала «срочно решить» вопрос ношения мусульманской женской одежды, закрывающей лицо — никаба, бурки и паранджи, сообщает Deutsche Welle 9 сентября.

der-betrachter.de Паранджа

По словам канцлера Германии, это «вопрос четкой идентификации личности» — вопросы мультикультурализма и миграционной политики, которую Меркель не считает нужным изменять, тут не при чем.

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По сообщениям ряда информагентств, террористы из «Исламского государства» (организация запрещена в России) запретили ношение паранджи и бурки в оккупированном Мосуле — якобы ряд командиров исламистов подвергся нападению «смертниц» в закрытой мусульманской одежде. Информация позднее не подтвердилась, но вызвала широкое обсуждение в СМИ — раз даже радикальные исламисты «готовы» пойти на «антиисламскую меру» из соображений безопасности, то почему бы о том же самом не задуматься в Европе?

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Тем не менее, в Германии, которая несколько месяцев назад подвергалась атакам террористов «Исламского государства» (запрещена в России), обсуждение запрета паранджи в августе так и не привело к реальным результатам. А Верховный суд Франции 27 августа отменил запрет на «буркини», гибрид бикини и бурки, введенный в курортных городах страны после терактов в Ницце.