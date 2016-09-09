Москва, 9 сентября, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Минфин России предлагает министерствам и ведомствам в предстоящие три года урезать расходы, в том числе на оборону, на 6%, чтобы уложиться в заявленный размер замороженных расходов — 15,787 трлн рублей, пишет 9 сентября газета «Ведомости».

kvartblog.ru Оптическая иллюзия.

Согласно рекомендациям Минфина, все расходы за исключением социальных в 2017 году должны быть сокращены на 6% по сравнению с 2016 годом. Предполагается, что 1% из этой экономии будет распределён на приоритетные программы и проекты, которыми занимается проектный офис в правительстве.

Как отмечает издание, теперь ведомства должны представить свои возражения на предложения Министерства финансов.

Представитель Минобороны уточнил, что речь идёт обо всех расходах по статье «национальная оборона». В 2016 году на неё предполагается потратить 3,157 трлн рублей. Таким образом, сокращение на 6% в номинальном выражении в 2017 году составит около 190 млрд рублей.

Собеседник издания отметил, что если рекомендации Минфина будут приняты, основное внимание будет уделено оптимизации расходов на закупку и разработку вооружений и капитальное строительство.

Программы, исполнение которых может быть растянуто на более долгий срок из-за сокращения расходов, должны быть рассмотрены 9 сентября на заседании под руководством президента России Владимира Путина, посвящённом новой госпрограмме вооружений на 2018−2025 годы, сообщил менеджер оборонного предприятия.