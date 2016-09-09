Якутск, 9 сентября, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Жителей Якутии просят не передавать никому получаемые гектары и быть осторожными. В республике уже начали активно работать специальные люди, которые ищут тех, кто за пустые обещания, незначительные деньги или в результате обмана передаст им право на гектары, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель республиканского общественного движения «СИР» (Земля) Иван Степанов.

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«Ни в коем случае не продавайте своё право на гектар! Не передавайте людям доверенности, не подписывайте никакие бумаги! Помните, что Земля является бесценным богатством! Особенно в наше время», — призвал он якутян.

Закон о бесплатной раздаче больших участков земли на Дальнем Востоке Иван Степанов считает опасным. «При всей, казалось бы, привлекательности (не всякий человек откажется от бесплатного подношения), данный закон в себе несет многочисленные угрозы как для россиян, так и государства в целом. Самой большой угрозой, по моему мнению, является повторение горького для россиян опыта государственной приватизации, когда небольшая кучка людей завладела государственными предприятиями. А ведь и тогда все начиналось с бесплатной раздачи…», — отмечает председатель «СИР».

Общественник также рассказал о проблемах, возникших при внесении администрациями муниципалитетов Якутии уведомлений от жителей о наличии земли, оформленной в собственность, но не внесённой в кадастровый реестр.

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«В последний момент в местные администрации хлынули Уведомления, которые надо было сделать до 1 сентября, — пояснил Иван Степанов. — Сейчас перед улусными (районными) земельными службами поставлена невероятная задача вбить собранную информацию в Государственную Автоматизированную Информационную Систему». Ситуация осложняется тем, что система нестабильно, поэтому запущена работа в региональной системе. Однако ограниченное количество лицензий одновременного доступа к ГАИС вынудило МИЗО составить неудобный и сильно ограниченный график работы на местах. «Полной уверенности в своевременном вводе данных у меня нет», — подчеркнул председатель «СИР».

Как сообщало ИА REGNUM, жители, депутаты и общественники Якутии неоднократно выступали против раздачи земель республики и просили не распространять на неё федеральный закон о бесплатной раздаче больших участков земли на Дальнем Востоке. Одной из причин нежелания Якутии участвовать в раздаче земель являются проблемы и ошибки в кадастровой системе. Кроме того, у многих жителей региона имеются свидетельство о праве собственности на используемую землю, но кадастровый учёт участки не поставлены. Этим и объясняется необходимость подавать Уведомления о наличии земли — чтобы она была обозначена в информационной системе как занятая и не стала частью чьего-то гектара.

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