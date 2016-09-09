Сеул, 9 сентября, 2016, 05:22 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены созвать экстренное заседание Национального комитета по безопасности на фоне сообщений о том, что КНДР могла провести пятые по счёту ядерные испытания, передаёт агентство «Рёнхап».

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По информации агентства, при правительствах Южной Кореи и Японии также созданы штабы по сбору и анализу информации о подземных толчках, зафиксированных 9 сентября на территории КНДР.

Напомним, ранее появилась информация о том, что на территории Северное Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался в районе испытательного ядерного полигона Пангири.

Согласно последнему сообщению Геологической службы США (USGC), речь может идти не о землетрясении, а о взрыве. «Если это действительно взрыв, USGC не может определить, какого типа он был и являлся ли он ядерным», — говорится в сообщении.

В то же время в Дальневосточном региональном центре МЧС России сообщили РИА Новости, что на постах радиационного контроля на территории Дальнего Востока превышения радиационного фона после подземных толчков в КНДР не зафиксировано.