Вашингтон, 9 сентября, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) «настоятельно рекомендует» пассажирам самолетов не включать, не заряжать и не перевозить в багаже смартфоны Galaxy Note 7 компании Samsung, сообщает Associated Press 9 сентября.

samoleting.ru Вид из окна самолёта

Рекомендация FAA, озвученная сегодня, была принята «в свете недавних инцидентов и проблем» новой модели телефона — батареи Galaxy Note 7 взрываются. Журналисты сообщают, что рекомендация может привести к запрету смартфона рядом авиакомпаний.

«Каждый отдельный авиаперевозчик определяет, в соответствии с рекомендациями по технике безопасности FAA и внутренними правилами, что разрешено перевозить на борту судна и в грузовом отсеке», — прокомментировала ситуацию Вон Дженнингс, пресс-секретарь Airlines for America.

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Сообщается также, что днем ранее подобная рекомендация была озвучена австралийскими авиакомпаниями Австралии Qantas, Jetstar и Virgin Australia.

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Как сообщала 6 сентября, компания Samsung официально она отозвала смартфоны Galaxy Note 7 после подтверждения многочисленных сообщений пользователей о взрывах батарей нового телефона.

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Старт продаж нового смартфона в России ценой приблизительно 65 тыс. рублей должен был состояться ещё 26 августа, но перенесен на 16 сентября.