Хараре, 9 сентября, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Правозащитники выразили возмущение в связи с планами Всемирного банка о «прощении» долга Зимбабве, сообщает Reuters 9 сентября.

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Сообщается, что организации Human Rights Watch стали доступны внутренние документы Всемирного банка, касающиеся реструктуризации долга правительства президента Роберта Мугабе, ставшей возможной благодаря «политическому урегулированию в стране». Речь в них идет о фактическом «прощении» $1,88 млрд. из $8,3 млрд. внешнего долга Зимбабве перед Всемирным банком ($1156 млн.), Африканским банком развития ($601 млн.) и МВФ ($120 млн.).

По мнению правозащитников, международная кредитная организация исходит из «наивного и глубоко ошибочного анализа» — в качестве одного из главных мотивов «прощения» долга в документах указывается «улучшение ситуации с правами человека в Зимбабве». В частности заявляется, что, «за исключением спорных и кровавых выборов в 2008 году», политика президента Мугабе является «ненасильственной» и направлена на «преодоление трудностей» в сфере безопасности.

Представитель правозащитной организации в Африке Дева Мавхинга считает, что Всемирный банк своими действиями «невольно финансирует злоупотребления в Зимбабве».

«Это шокирует, что Всемирный банк рассматривает пакет спасения для Зимбабве в то время, когда ситуация с правами человека в стране ухудшается, когда полиция применяет чрезмерную силу для подавления многочисленных мирных протестов», — заявил журналистам Мавхинга.

Представители Всемирного банка также прокомментировали ситуацию. Согласно официальному заявлению организации, «утечка информации» касается документа, который пока официально не подписан. Однако реструктуризация долга действительно планируется. Отмечается, что эта мера должна «помочь Зимбабве достичь целей долгосрочного развития» и вызвана «глубокой заботой о благополучии народа Зимбабве».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 августа в Зимбабве произошли массовые беспорядки — протестующие, требовавшие отставки 92-летнего президента Роберта Мугабе, вступили в столкновения с полицией на улицах столицы, Хараре. Беспорядки стали самой мощной вспышкой насилия в стране со времен «продовольственного кризиса» 1998 года. Восстание было подавлено, президент Мугабе обвинил в организации беспорядков США.