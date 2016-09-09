Пхеньян, 9 сентября, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории КНДР рядом с полигоном, где проводятся испытания ядерного оружия, сообщает геологическая служба США.

comisarul.ro Сейсмограф

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался рядом с населённым пунктом, расположенным в 20 километрах от ядерного полигона Пангири.

Источник в правительстве Южной Кореи сообщил агентству «Рёнхап», что в Сеуле считают высоковероятным проведение Северной Корей нового ядерного испытания.

Напомним, что в январе этого года КНДР провела четвёртое по счёту ядерное испытание. Совет безопасности ООН после этого принял резолюцию о значительном ужесточении санкций против Пхеньяна.

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