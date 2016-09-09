Бразилиа, 9 сентября, 2016, 03:39 — ИА Регнум. Судья Верховного суда Бразилии отклонил апелляцию с требованием признать незаконным импичмент Дилмы Руссеф, которая была подана защитой экс-президента, передаёт телеканал Globo.

gosindex.ru Дилма Руссеф — политический деятель

Сообщается, что судья Теори Заваски счёл аргументы защиты неубедительными. Вместе с тем, вынесенный вердикт не является окончательным. Окончательное решение должен принять пленарный состав трибунала в составе одиннадцати судей.

Напомним, защита Дилмы Руссефф настаивает на том, что запрос об её отстранении от должности президента был основан на устаревших юридических нормах, которые противоречат ряду параграфов действующей конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Руссефф. Отставку президента поддержал 61 член верхней палаты парламента, против высказался 21 сенатор. Новым президентом Бразилии стал бывший вице-президент Мишель Темер. Адвокаты Руссефф заявили о намерении обжаловать это решение в Федеральном верховном суде.

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