Москва, 9 сентября, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Ещё одна дорога соединит Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) и Сколково. Об этом сообщает портал «М24» со ссылкой на проект Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

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Уточняется, что магистраль, которая протянется от 53-го километра МКАД к Заречью, будет пересекать Сколковское шоссе, реку Сетунь и иметь съезды к Марфинскому кладбищу, телецентру НТВ, жилому комплексу и проектируемому бизнес-парку.

Общая протяжённость дороги составит порядка трёх километров. Проект включает также строительство однополосного туннеля и путепровода тоннельного типа.

«Планируемая автомобильная дорога является элементом формируемой сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения. Дорога состоит из двух участков: «53-й километр МКАД — Сколково» и «Сколковское шоссе — Заречье», — говорится в документации проекта.

Напомним, ранее власти Москвы сообщили начале строительства автотрассы Солнцево — Бутово — Видное, которая должна стать полноценным дублёром МКАД.

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