Владивосток, 9 сентября, 2016, 04:21 — ИА Регнум. В Приморье за лето индекс цен на продовольственные товары составил 101,3%. Рост цен к сентябрю наблюдается на различные группы продуктов: это и овощи с фруктами, и рыбная продукция с молочной, и крупы с алкоголем. Заметней всего подорожали ядрица, «Геркулес» и сахар — от 10,2% до 27,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Исходя из первых осенних данных Приморскстата, за восемь месяцев 2016 года в крае на 6,1% подорожал картофель, лук репчатый и чеснок — в 1,2 раза, яблоки и лимоны — 6,5−9,6%, бананы и виноград — в 1,2 раза. Понижения цены среди плодоовощной продукции: морковь и белокочанная капуста — 14,8−24,6%, помидоры и огурцы — в 1,9−2,4 раза.

Икра лососевых рыб, солёные сельдь и рыба, деликатесные продукты из рыбы — всё это подорожало на 3,8−6%. Тем временем за год цены на куриные яйца упали на 17,2%, мясо птицы — на 9,7%.

Стоимость сахара взлетела на 10,2%, «Геркулеса» — на 16,3%, ядрицы — на 27,8%, горох и фасоль — 8,7%.возросли цены на кисломолочные продукты, творожные сырки, молоко, смеси для детского питания — на 3−5,1%.

Алкогольные напитки в среднем подорожали на 4,7%.

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Остальное продовольствие: байховый чёрный чай стал стоить на 4,4%, сухие супы в пакетиках — 6,1%, натуральный кофе — 9,2%, чёрный перец горошком — 10,7%.

Индекс цен на непродовольственные товары составил — 104,4%, на платные услуги населению — 103,3% (к декабрю 2015 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в другой точке Дальнего Востока, Амурской области, индекс цен на продовольственные товары к сентябрю снизился на 0,2%. Тем не менее, понижения цен среди всех видов продуктов не наблюдается: подорожали лимоны, яблоки, сгущёнка. Отдельная категория — учебники — эта непродовольственная продукция за последнее время поднялась в стоимости на 17,2%.