Москва, 9 сентября, 2016, 02:34 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки 8 сентября российской стороной зафиксировано семь нарушений режима перемирия на территории провинций Дамаск и Латакия.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли населенные пункты Эр-Рихан, Хауш-Дуара, Дума, Арбил, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Свободная сирийская армия» осуществили обстрел позиций подразделений Вооружённых сил Сирии в районе горы Абу-Али», — говорится в документе.

Сообщается, что окончательному прекращения огня также продолжают препятствовать террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России).

«В течение суток в городе Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли кварталы Хай-эль-Ансари, Эль-Халидия, район училища ВВС и цементного завода. В провинции Дамаск обстрелам террористов из миномётов подверглись населённые пункты Хауш-эль-Фара, Хауш-Харабу и Джаубар, школа медицинской службы в населённом пункте Хараста. В провинции Хама обстрелам подверглись населённые пункты Мардес, Каубаб и район аэродрома. В городе Деръа террористы обстреляли квартал Эль-Маншия», — сообщают в Минобороны.

По информации российской стороны, в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё шести населённых пунктов в провинциях Латакия и Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 584.

Продолжают вестись переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. О своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня на сегодняшний день заявили 69 вооружённых группировок.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится также в документе.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.