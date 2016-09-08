Порошенко просят повторно присвоить Бандере звание Героя Украины
Ровно, Украина, 9 сентября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Ровенский областной совет обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой повторно присвоить звание Героя Украины идеологу украинских националистов Степану Бандере, передаёт агентство УНИАН.
По информации агентства, за соответствующее обращение проголосовали 53 из 64 депутатов областного совета, семь депутатов не участвовали в голосовании.
Степан Бандера — украинский политик, идеолог и теоретик украинского национализма. С 1927 года был членом Украинской войсковой организации, с 1929 года — Организации украинских националистов.
Организатор террористических операций против властей довоенной Польши. Поступил на службу в специальные подразделения Гитлера, возглавляя одно из которых, инициировал на Украине акции массового истребления евреев и граждан, лояльных советской власти. В 1959 году был убит агентом КГБ.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом посмертно удостоил Бандеру звания Героя Украины, однако в апреле того же года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным в связи с тем, что Бандера не являлся гражданином Украины.