Ровно, Украина, 9 сентября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Ровенский областной совет обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой повторно присвоить звание Героя Украины идеологу украинских националистов Степану Бандере, передаёт агентство УНИАН.

novorosinform.org «Если я это забуду, пусть Небо забудет про меня» Этот монумент стоит в Польше. Слеплен с реальной фотографии расправы над детьми, которых бандеровцы возглавляемые «национальным героем» убивали прикручивая проволкой к столбам — экономили патроны

По информации агентства, за соответствующее обращение проголосовали 53 из 64 депутатов областного совета, семь депутатов не участвовали в голосовании.

Степан Бандера — украинский политик, идеолог и теоретик украинского национализма. С 1927 года был членом Украинской войсковой организации, с 1929 года — Организации украинских националистов.

Организатор террористических операций против властей довоенной Польши. Поступил на службу в специальные подразделения Гитлера, возглавляя одно из которых, инициировал на Украине акции массового истребления евреев и граждан, лояльных советской власти. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом посмертно удостоил Бандеру звания Героя Украины, однако в апреле того же года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным в связи с тем, что Бандера не являлся гражданином Украины.