Вашингтон, 9 сентября, 2016, 01:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров проведут переговоры в Женеве в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передаёт агентство Reuters.

Женевское озеро

Сообщается, что переговоры пройдут «в русле недавних обсуждений ситуации в Сирии» и будут сконцентрированы на «уменьшении насилия, расширении гуманитарной помощи народу страны, а также движении навстречу политическому урегулированию, которое необходимо для прекращения войны».

Напомним, ранее 8 сентября официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что в Вашингтоне не считают целесообразной встречу Джона Керри с Сергеем Лавровым для обсуждения перемирия в Сирии.

«Мы просто не в (той) точке, где мы считаем, что… это подходящее время, чтобы провести встречу», — сказал он, отметив, что готов встретиться, когда обе стороны будут близки к соглашению и США убедятся в его пользе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября Сергей Лавров прибыл в Женеву, чтобы провести переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

2 сентября дипломатические круги сообщали, что США и Россия близки к соглашению о введении 48-часового режима прекращения огня в Алеппо для обеспечения гуманитарного коридора. Частью возможного будущего договора может стать сотрудничество между разведывательными службами двух стран. Вашингтон может передать Москве информацию о позициях «Фронта ан-Нусра», который также рассматривает в качестве террористической организации.