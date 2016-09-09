Курск, 9 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Курске подрядчиков, которые выполнили некачественный ремонт дорог, заставили провести гарантийный ремонт за собственные средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

В 2015 и 2016 году несколько организаций заключили договоры с администрацией города на проведение ремонта автомобильных дорог в областном центре. Все затраты на ремонт, соответственно, финансировались из городской казны. Как выяснилось, к работе не все компании подошли ответственно, поэтому через некоторое время на новых дорогах появились ямы и колеи. По данным прокуратуры, дефекты обнаружили на семи улицах.

Городская администрация не организовала контроль за выполнением работ, поэтому до вмешательства прокуратуры организации-подрядчики так и не провели гарантийный ремонт пришедших в негодность дорог.

Прокурор города Курска внес в мэрию и городской комитет жилищно-коммунального хозяйства представления с требованием устранить выявленные нарушения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, все нарушения к настоящему времени устранены за счет подрядчиков в рамках гарантийных обязательств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные мероприятия прокуратуре приходилось проводить и в 2015 году. Тогда в том, что на новых дорогах появляются выбоины, колеи и торчащие люки и решетки дождеприемников, также обвинили департамент ЖКХ — из-за отсутствия контроля за подрядчиками. Одна из дорог — на улице Дзержинского — даже попала в антирейтинг Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Оценим качество дорог!». По версии общественников, дорога на Дзержинского вошла в тройку худших в стране.