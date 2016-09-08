Москва, 9 сентября, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин принёс извинения журналистке «Новой газеты» Надежде Прусенковой за грубые высказывания в её адрес.

twitter.com/vladimirmarkin Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин принёс извинения журналистке «Новой газеты» Надежде Прусенковой

Ранее журналистка обвинила Владимира Маркина, что он позаимствовал часть её текста о расследовании убийства Анны Политковской в своей первой книге из цикла «Тайны Следственного комитета», которая была представлена 7 сентября на Международной московской книжной выставке.

Представитель Следственного комитета резко отверг обвинения в плагиате, при этом грубо высказавшись в адрес журналистки. Возможные сходства он объяснил тем, что «это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты». «Описания одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела, и озвученных в суде, вполне могут быть схожи», — написал Маркин в своём микроблоге в Twitter.

«Вчера был очень эмоциональный день, считаю своим долгом извиниться перед журналисткой «Новой газеты», — отметил Маркин. — Публично приношу свои извинения перед Надеждой Прусенковой, которую обидел как женщину и журналиста несвойственным мне грубым высказыванием».