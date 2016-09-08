Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Сбонрая России одержала победу над командой Чехии в товарищеском хоккейном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Встреча, проходившая в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

fhr.ru Игроки сборной России по хоккею

В составе российской команды шайбы забросили Артемий Панарин (19-я минута), Владимир Тарасенко (26), Никита Кучеров (29) и Евгений Дадонов (49). У гостей отличились Михал Кемпны (4), Мартин Ганзал (47) и Томаш Плеканец (58).

Следующеая встреча двух команд в рамках подготовки к Кубку мира состоится на площадке чехов. Игра пройдет в Праге 10 сентября.

Напомним, Кубок мира пройдёт в Торонто в период с 17 сентября по 1 октября. Турнир организуется Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея (IIHF).