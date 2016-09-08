Лион, Франция, 9 сентября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Спасательная операция на Монблане приостановлена из-за наступления темноты и плохой погоды, сообщает Associated Press 8 сентября.

snowbrains.com Вид на Монблан

До ночи спасателям удалось снять с «зависшего» фуникулера 65 человек, 45 туристов будут ожидать утра. Всем, кто остался на высоте, доставлены одеяла, продукты питания и вода.

Как сообщалось ранее, в четверг вечером в горном массиве Монблан во французских Альпах на высоте 3788 метров оказались блокированы 110 человек из-за сломавшегося фуникулера.