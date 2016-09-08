Париж, 9 сентября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Полиция Франции арестовала трёх женщин, подозреваемых в подготовке теракта на территории страны. Об этом 8 сентября сообщил министр внутренних дел Бернар Казнев, передаёт агентство Reuters.

voxfnredekker.com Французская тюрьма

Задержанных женщин 19, 23 и 39 лет французский министр охарактеризовал как «фанаток-исламисток». Сообщается, что одна из них во время задержания нанесла полицейскому ножевое ранение в плечо.

Антитеррористическая операция была в департаменте Эсон вблизи Парижа. По словам Казнева, все трое, предположительно, причастны к появлению автомобиля с газом возле Собора Парижской Богоматери.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшее воскресенье, 7 сентября, рядом с собором Нотр-Дам во французской столице был обнаружен подозрительный автомобиль, в котором находились шесть газовых баллонов. По сообщению полиции, на припаркованном автомобиле не было номерных знаков и при этом мигали аварийные огни.

Тогда сообщалось, что в рамках предварительного расследования под стражу взяты два человека. Дело было передано в подразделение борьбы с терроризмом уголовного розыска и Генеральную дирекцию внутренней безопасности Франции.