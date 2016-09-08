Ереван, 9 сентября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Выдвинутый на пост премьер-министра правящей Республиканской партией Армении (РПА) Карен Карапетян представит программу развития страны, которая будет состоять из двух этапов. Об этом он заявил 8 сентября, в ходе заседания совета РПА.

hhk,am Овик Абрамян и Карен Карапетян на заседании совета РПА

Как передаёт официальный сайт РПА, поблагодарив президента Армении Сержа Саргсяна и участников заседания за доверие, Карапетян заверил, что сделает все, чтобы оправдать доверие. Карапетян также поблагодарил уже бывшего премьера Овика Абрамяна за его работу.

Кандидат в премьеры отметил, что в ближайшее время представит программу развития страны, которая будет состоять из двух этапов. «Первый этап включит те возможные быстрые изменения и достижения, которые смогут в какой-то мере вселить доверие и веру к программе, а второй этап — это долгосрочное видение развития страны. Карапетян отметил, что будет благодарен всем коллегам, кто представит свои предложения, и сообщил, что в ближайшее время намерен пригласить коллег — экономистов, предпринимателей, руководителей крупного бизнеса и всех тех, кому интересна тема, за круглый стол для обсуждения всех этих вопросов.

По завершении выступления Карапетян пообещал работать честно и полноценно.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 сентября совет РПА утвердил предложенную президентом страны и руководителем партии Сержем Саргсяном кандидатуру бывшего мэра Еревана Карена Карапетяна на пост премьер-министра Армении.

Утром 8 сентября, уже бывший глава правительства Армении Овик Абрамян на заседании кабинета министров сообщил о своем решении уйти в отставку.