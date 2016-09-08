Москва, 9 сентября, 2016, 00:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Автоматизированный комплекс разведки и управления огнем артиллерии 2K02

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который проходит в подмосковной Кубинке с 6 по 11 сентября, помимо выставочных стендов различных оборонных компаний, представлены три национальные экспозиции, относящиеся к странам Евразийского союза: Армении, Белоруссии и Казахстана. Поэтому данный форум дает хорошую возможность поговорить о возможностях военно-промышленного комплекса (ВПК) ближайших союзников России. В данном материале мы поговорим о ВПК Армении.

Система автоматической артиллерийской разведки уже прошла «боевое крещение» в Карабахе

Автоматизированный комплекс разведки и управления огнем артиллерии 2K02, по словам представителя министерства обороны Армении, демонстрировавшего данное изделие, уже активно используется в вооруженных силах Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Более того, оно себя отлично показало во время апрельских боевых действий, в том числе во время ключевого эпизода войны — артиллерийского удара по перестраивающимся для танкового прорыва на Агдамском направлении азербайджанским войскам.

Устройство состоит из двух высокочувствительных видеокамер, обеспечивающих увеличение до 32 раз и работу в ночных условиях, лазерного дальномера и консоли оператора. Полученные данные о цели (расстояние до неё и углы) вкупе с GPS-определением местоположения самого устройства позволяют получить точные координаты обнаруженной цели (максимальная дистанция обнаружения — 20 километров). Координаты по радиоканалу, или же по проводам, отправляются командующему артиллерией (на дистанцию до 12 километров от устройства), где он получает данные с учетом метеорологических условий, используемых типов снарядов, состояния пороха и т.п. После этого артиллерия наносит удар, соответствующий полученным данным. После первого выстрела принимается автоматическая поправка, и второй выстрел уже гарантированно поражает цель. Если без данного устройства норматив по времени поражения цели составляет пять минут, то с ним он снижается всего до одной минуты с момента обнаружения цели.

Радиолокационная станция защитит от «неожиданностей»

Вторым основным экспонатом армянского стенда стала переносная допплеровская радиолокационная станция МЕГ-1. Данное устройство позволяет обнаруживать людей на расстояниях до 2,2 километра, а военную технику на дистанции до 3,3 километра. При этом устройство весит всего 15 кг, что позволяет достаточно быстро его перемещать. На данный момент армянские вооруженные силы уже заказали некоторое количество таких устройств. После того как радары будут поставлены в войска, их расположат на переднем крае — линии соприкосновения с азербайджанскими войсками. В сочетании с активным снабжением армии тепловизионными камерами и приборами ночного видения данное устройство сделает проведение незаметных ночных диверсионных вылазок практически невозможным (до последнего времени они уносили множество жизней каждый год).

Помимо этих двух устройств, армянская делегация представила лазерный дальномер собственного производства, перископ для наблюдения из закрытых позиций, а также радиоэлектронные компоненты для модернизации советских зенитно-ракетных комплексов и радиолокаторов.

Что Армения не привезла на «Армию-2016»

К сожалению, армянская экспозиция была достаточно небольшой — хотя привезти можно было намного больше различной продукции. Интереснее всего наверняка были бы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые уже несколько лет производит Армения, тем более что тема БПЛА является сейчас очень «модной» на любых военных выставках. Тот же тактический беспилотник X-55, способный вести разведку на глубине до 85 километров, также принял участие в 4-дневной войне в Карабахе и, по отзывам военных, хорошо себя показал. Также интересно было бы посмотреть на продукцию польско-армянской компании «Любава-Армения», производящей широкую номенклатуру средств защиты и другой военной экипировки. Стрелковое вооружение (имеются штурмовые и снайперские винтовки большинства основных калибров) тоже вполне могло представить определенный интерес для некоторых стран вследствие своей низкой ценовой категории.

Вполне вероятно, что на всё перечисленное можно будет посмотреть на Международной выставке вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2016», которая будет проходить в Ереване с 13 по 15 октября. В ней примут участие и крупнейшие российские компании ВПК.