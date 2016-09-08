Минск, 9 сентября, 2016, 00:02 — ИА Регнум.



Советский плакат «Будь бдительным!»

Белоруссия является ответственным и активным участником международного сотрудничества в антикоррупционной сфере, в том числе в рамках Совета Европы, однако не преувеличивает своих обязательство в рамках группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) Совета Европы. Об этом 8 сентября на брифинге в Минске сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГРЕКО, официальный Минск частично выполнил лишь одну из 20 рекомендаций по борьбе с коррупцией и не дал согласия на публикацию нынешнего и предыдущих отчётов. Пресс-секретарь МИД Белоруссии пояснил: «Если говорить применительно к сотрудничеству с данной Организацией, то, например, в 2015 году Белоруссия стала первой и пока остается единственной страной — не членом Совета Европы, присоединившейся к Дополнительному протоколу к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию».

Мирончик отметил также, что официальный Минск участвует в работе ГРЕКО, подчеркнув, что «юридические обязательства по публикации отчетов в рамках ГРЕКО отсутствуют, а частичное выполнение странами-участницами рекомендаций ГРЕКО является нормальной практикой».

«Ситуации, когда страна выполняет абсолютно все данные ей рекомендации, практически не встречаются, — констатировал пресс-секретарь МИД постсоветской республики. — Белоруссия открыта к дальнейшему взаимодействию с Советом Европы и ГРЕКО по вопросам борьбы с коррупцией. При этом белорусская сторона исходит из того, что международное сотрудничество в данной сфере должно базироваться, прежде всего, на профессиональном, экспертном диалоге».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия входит в число мировых лидеров по количеству правоохранителей на душу населения. Вместе с тем правозащитники жёстко критикуют власти постсоветской республики за систематические и грубые нарушения прав человека, что стало поводом для назначения спецдокладчика по правам человека ООН, мандата которого официальный Минск не признаёт.