Лондон, 9 сентября, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent поставки ноября 2016 года на Лондонской бирже выросла до $49,73 за баррель, свидетельствуют итоги торгов после корректировки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Повышение цены произошло на фоне публикации данных Министерства энергетики США о снижении коммерческих запасов нефти на 14,5 млн баррелей. Снижение коммерческих запасов нефти в США на минувшей неделе превысило рекорд 1999 года.

Одновременно с этим на Московской бирже снизился курс доллара и евро. Стоимость американской валюты уменьшилась до 63,88 рубля, а цена евро снизилась до 71,94 рубля.

В последний раз цена нефти превышала отметку в $50 за баррель 26 августа.