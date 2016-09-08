Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Сборная Российская Федерация по хоккею победила сборную Чехию в выставочном матче в рамках подготовки к розыгрышу Кубка мира. Матч прошел сегодня, 8 сентября, в Санкт-Петербурге.

sozh.info Шайба в воротах

Российские хоккеисты разбили чехов со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). У сборной РФ шайбы в ворота чехов загнали: Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и Евгений Дадонов.

Напомним, Кубок мира по хоккею в этом году пройдет в Канаде. Турнир начнется 17 сентября.