Москва, 8 сентября, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе 2016 года составили 113 749 машин, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Ассоциации европейского бизнеса. В сравнении с июлем продажи машин выросли на 4%, однако совокупный результат за восемь месяцев текущего года сократился на 15% и составил 895,4 тысяч машин. Причиной провала в августе стало то, что в 2015 году «продажи августа были поддержаны скачками валютного курса, стимулирующими клиентов ускорить покупку автомобиля», считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. По его словам, хорошо хотя бы то, что на данный момент рынок перестал проседать ниже исторического дна, достигнутого в 2009 году.

rualavto.ru Покупка подержанного автомобиля.

Лидером рынка по-прежнему остается бренд Lada, чьи продажи выросли на 4%. Вторую и третью позиции занимают южнокорейские бренды Kia (-17%) и Hyundai (-5%) соответственно. Менее существенное падение бренда Hyundai в некоторой степени объясняется стартом продаж новой модели Creta. По итогам августа, этот автомобиль стал самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV в России (3479 шт.).

«Дилеры в связи с ситуацией на рынке перестроились на новую схему работы — продажи подержанных авто, сервис. Теперь реализация новых машин не является приоритетной задачей для них, что также сказывается на показателях рынка,» — так комментирует ситуацию автомобильный эксперт Валерий Быков. По его словам, первоначальные сложности на рынке, связанные с экономическим кризисом, уходят на второй план, и на сегодня в определенной степени автомобильный дилеры в попытке «не остаться без штанов» сами провоцируют ухудшение продаж новых автомобилей.

Перестроившаяся система рынка уже не вернется к прежнему состоянию, так что автопроизводителям нужно спасаться, пока не поздно. Такое мнение выразила доктор экономики Анна Мейзер. «Покупка нового автомобиля раз в 3−4 года совсем скоро канет в лету, и дилеры сделают еще более значительный упор на торговлю second hand, то есть поддержанными авто. В европейских странах большая часть автомобилей, реализуемых у дилеров, подержанные. Так же произойдет в ближайшие пару лет и в России», — прогнозирует Мейзер. Таким образом, дилеры найдут возможность для выживания, а как дальше будут развиваться и без того избыточные автопроизводства в России, остается под большим вопросом.