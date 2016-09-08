Москва, 8 сентября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Сообщается, что лидеры России и Турции в ходе разговора уделили внимание ситуации в Сирийской Арабской Республике. Путин и Эрдоган условились продолжить активные контакты между Россией и Турцией по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию.

Кроме того, президенты России и Турции обсудили вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Напомним, Турция перешла к открытой интервенции в Сирию. Турецкая армия оккупировала сирийскую территорию в районе города Джараблус на севере страны.