Кабул, 8 сентября, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Спецназ США в Афганистане не смог освободить двух преподавателей, американца и австралийца, похищенных в августе при нападении на Американский университет Кабула, сообщает телеканал Fox News.

Прицел

По информации телеканала, в ходе операции было убито семь боевиков, но заложников американские спецназовцы уже не обнаружили. Предыдущая попытка освобождения этих заложников была остановлена по команде Белого дома, уточняет телеканал. По словам неназванного участника операции, в первый день спецназовцы не стали штурмовать укрытие боевиков, поскольку не дождались распоряжения на начало операции.

Два профессора Американского университета в Кабуле были похищены 7 августа 2016 года. В их похищении подозревается местная группировка «Хаккани». Позже в этом университете 24 августа произошел теракт, в результате которого погибли 16 человек, в том числе восемь студентов университета.