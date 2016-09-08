Вашингтон, 8 сентября, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не считают целесообразной встречу госсекретаря Джона Керри с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения перемирия в Сирии, передаёт Reuters.

ИА REGNUM

«Мы убеждены, что … остальные вопросы на техническом уровне, которые должны быть решены между ведомствами, а также некоторыми из рабочих групп», — заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

«Мы просто не в (той) точке, где мы считаем, что … это подходящее время, чтобы провести встречу», — добавил он, отметив, что готов встретиться, когда обе стороны будут близки к соглашению и США убедятся в его пользе.

Ранее Лавров прибыл в Женеву, чтобы провести переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

2 сентября дипломатические круги сообщали, что США и Россия близки к соглашению о введении 48-часового режима прекращения огня в Алеппо для обеспечения гуманитарного коридора. Частью возможного будущего договора может стать сотрудничество между разведывательными службами двух стран. Вашингтон может передать Москве информацию о позициях «Фронта ан-Нусра», который также рассматривает в качестве террористической организации.