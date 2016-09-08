Минск, 8 сентября, 2016, 23:21 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Александр Лукашенко возмущён действиями Международного параолимпийского комитета в отношении параолимпийской сборной Белоруссии, восстановившей справедливость на Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом 8 сентября заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Действия Международного параолимпийского комитета продолжают, честно говоря, вызывать недоумение. Даже журналисты, копаясь во всей этой истории, глубоко в неё вникая — они знают не все факты», сказала Эйсмонт.

По информации Эйсмонт, «сама церемония, сама процедура выноса российского флага нашей делегацией должна была выглядеть совершенно иначе: за нашим основным флагоносцем-колясочником в делегации (вы видели) следовали ещё четыре колясочника — вот именно у них были при выезде на стадион два больших флага — белорусский и российский. Именно они, рядом, эти флаги, во главе белорусской делегации должны были везти. Но международные спортивные функционеры, организаторы этого праздника так называемого, недолго думая, скрутили наших олимпийцев-колясочников, отобрали у них эти флаги и не позволили людям тихо, спокойно и мирно выразить своё мнение».

"Этот факт возмутил многих», — сказала пресс-секретарь президента Белоруссии, выступая перед «президентским пулом» во дворе нового минского дворца Александра Лукашенко.

«Этот факт, определённо, особенно возмутил президента нашей страны», — добавила Эйсмонт.

После того как у белорусов отобрали флаг России, лишив их права голоса и выражения своей позиции, флаг России достал чиновник министерства спорта и туризма Белоруссии — член официальной делегации Андрей Фомочкин, который «предвидел эту ситуацию». Таким образом белорусы продемонстрировали свою позицию, несмотря на козни функционеров МПК.

«Российский флаг всё-таки присутствовал на церемонии открытия», — констатировала пресс-секретарь президента Белоруссии.

Однако за это Фомочкин был лишён аккредитации МПК, обратила внимание Эйсмонт. «Я хочу сказать, что этим фактом очень многие возмущены, — сказала пресс-секретарь президента Белоруссии. — Этим фактом в очередной раз Международный параолимпийский комитет показал свою так называемую демократичность. Этим фактом возмущен президент Белоруссии».

Лукашенко возмущён, по словам Эйсмонт, тем, что «человеку закрыли рот и теперь, впоследствии, не дают выполнять свои прямые обязанности, исполнять свою работу». Позиция руководства страны по скандальной ситуации на церемонии открытия Параолимпиады в Рио-де-Жанейро заключается в том, что абсолютно неприемлемо и преступно здоровым людям с властными полномочиями обижать и унижать людей с ограниченными возможностями, тем более — прикрываясь безосновательными обвинениями параолимпийцев.

Сборная Белоруссии по своей инициативе устранила несправедливость, констатировала Эйсмонт. Она подчеркнула солидарность параолимпийцев и их интернационализм, отметив, что белорусскую сборную в таком поступке, выражающем братство русских и белорусов, поддержала практически вся постсоветская республика.

«Мы абсолютно родные, братские народы. И, конечно, поддерживает этот жест нашего Параолимпийского комитета и президент», — сказала Эйсмонт.

Она подчеркнула отсутствие доказательств вины российских параолимпийцев, подвергшихся дискриминации якобы за употребление допинга. Таких фактов и доказательств нет, акцентировала внимание работников СМИ пресс-секретарь президента Белоруссии. Однако если завтра такие доказательства появятся, то белорусская сторона готова принести свои извинения, добавила Эйсмонт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Минспорта и туризма Белоруссии выступило с официальными разъяснениями по факту инцидента на церемонии открытия Параолимпиады в Рио-де-Жанейро. Тем временем русофобствующая прозападная оппозиция решила продемонстрировать свои возможности сбором подписей под петицией с требованием «уволить главу Параолимпийского движения Белоруссии (Олега Шепеля — ИА REGNUM ) за провокацию на Параолимпиаде в Рио-2016». За 8 сентября русофобы собрали чуть более 600 подписей, тогда как их оппоненты под своей петицией с просьбой наградить белоруса Андрея Фомочкина российским орденом Дружбы собрали более 3,6 тысячи подписей.