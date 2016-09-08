Казань, 8 сентября, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Настоящий погром устроили вандалы на Ново-Татарское кладбище в Казани. Разрушены более 100 надгробий. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», пишет «Вечерняя Казань«

Bogdanov-62 Главный вход на Татарское кладбище в Казани

Налетчики подошли к делу основательно: тяжелые каменные надгробия вывернуты из земли и разбиты, с памятников, которые повалить не удалось, отломали опознавательные таблички.

Когда произошёл погром, не известно: эта дальняя часть кладбища, пустынная, ведеонаблюдения нет, а из охраны — один дежурный в здании администрации, расположенном рядом с главным входом.

Версии погрома обсуждаются разные: то ли кто-то пытается разжечь межнациональную рознь, то ли нажиться на восстановлении памятников, отмечает издание.