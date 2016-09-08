МИД РФ ответил главкому ВС Швеции на обвинения в адрес Москвы
Москва, 8 сентября, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Российская Федерация не намерена угрожать кому-либо в военном и политическом плане, а проводимые Москвой военные учения — это лишь реакция на многократное усилившуюся активность военного блока НАТО. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 8 сентября министерство иностранных дел в ответ на заявление главнокомандующего шведскими вооруженными силами.
Напомним, главнокомандующий шведских вооруженных сил Микаэль Бюден заявил, что Россия якобы несет главную ответственность за ухудшение ситуации в области региональной безопасности в ближайшем окружении Швеции.
МИД РФ назвал заявление Бюдена тенденциозным. «Учения и внезапные проверки боеготовности российской армии, о которых заявляет М. Бюден — вынужденная мера, наша реакция на многократно усилившуюся военную активность блока НАТО, в том числе в регионе Балтийского моря», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Также на Смоленской площади указали заявления шведского генерала о «русской угрозе» никак не стыкуются с официальной статистикой самих шведских вооруженных сил. Дело в том, что согласно этой статистике с начала 2016 года было отмечено уже семь случаев нарушений национальных границ Швеции воздушными и морскими судами стран-членов НАТО. При этом корабли и самолеты ВС РФ ни разу не нарушали воздушное пространство Швеции за этот период.
Также МИД РФ доводит до сведения шведских партнеров готовность России к диалогу по всем возникающим у шведской стороны вопросам в том числе и по имеющимся озабоченностям в сфере безопасности в регионе.
Но при этом официальный Стокгольм продолжает избегать предметного разговора и отказывается от обсуждений проблем безопасности, вместо это шведская сторона отдает предпочтение голословным заявлениям, отмечает МИД РФ.