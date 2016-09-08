Москва, 8 сентября, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Российская Федерация не намерена угрожать кому-либо в военном и политическом плане, а проводимые Москвой военные учения — это лишь реакция на многократное усилившуюся активность военного блока НАТО. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 8 сентября министерство иностранных дел в ответ на заявление главнокомандующего шведскими вооруженными силами.

Кукрыниксы. «Нет для Европы злодеянья страшней, чем это одеянье». 1979

Напомним, главнокомандующий шведских вооруженных сил Микаэль Бюден заявил, что Россия якобы несет главную ответственность за ухудшение ситуации в области региональной безопасности в ближайшем окружении Швеции.

МИД РФ назвал заявление Бюдена тенденциозным. «Учения и внезапные проверки боеготовности российской армии, о которых заявляет М. Бюден — вынужденная мера, наша реакция на многократно усилившуюся военную активность блока НАТО, в том числе в регионе Балтийского моря», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Также на Смоленской площади указали заявления шведского генерала о «русской угрозе» никак не стыкуются с официальной статистикой самих шведских вооруженных сил. Дело в том, что согласно этой статистике с начала 2016 года было отмечено уже семь случаев нарушений национальных границ Швеции воздушными и морскими судами стран-членов НАТО. При этом корабли и самолеты ВС РФ ни разу не нарушали воздушное пространство Швеции за этот период.

Также МИД РФ доводит до сведения шведских партнеров готовность России к диалогу по всем возникающим у шведской стороны вопросам в том числе и по имеющимся озабоченностям в сфере безопасности в регионе.

Но при этом официальный Стокгольм продолжает избегать предметного разговора и отказывается от обсуждений проблем безопасности, вместо это шведская сторона отдает предпочтение голословным заявлениям, отмечает МИД РФ.