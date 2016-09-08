Лондон, 8 сентября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. «МИД России предупредил Анкару, что действия последней не получили ни одобрения ООН, ни приглашения от правительства Сирии. Действия османского государства ставят под угрозу целостность соседней с ним страны», — считает издание.

ИА REGNUM

Комментирующий для издания ситуацию политолог Александр Меркюри предполагает, что «Турция пытается создать безопасную зону на северо-востоке Сирии в качестве плацдарма для джихадистских групп, поддерживаемых Анкарой и Вашингтоном. Но большинство экспертов полагают, что выступление против ИГИЛ (запрещенная в РФ) для Турции — просто предлог для захвата части Сирии. Действия турецких войск якобы против ИГИЛ (запрещена в РФ) в той местности, где ИГИЛ (запрещенная в РФ) на самом деле нет, вызывают большое недовольство Москвы».

«Даже Обама, который поначалу поддержал вступление Турции в войну, и тот на полях саммита двадцатки выразил Эрдогану свою озабоченность по поводу военной стратегии Турции, — подчеркивает таблоид. — Российское же внешнеполитическое ведомство прямо говорит, что операция Анкары может негативно повлиять на выработку условий международной платформы по урегулированию сирийского кризиса, обеспечению режима прекращения огня и непрерывной гуманитарной поддержки населения, направленной на примирение в стране».