Прага, 8 сентября, 2016, 22:43 — ИА Регнум.



Ștefan Jurcă Прага. Старый город

Информация, опубликованная разведкой Чехии, ясно показывает, что Чешская Республика, которая на первый взгляд кажется очень мирной страной, по сути, находится в паутине политических и деловых интересов России. Угроза безопасности Чехии со стороны России кроется в пропагандистских усилиях Москвы по созданию в Чехии атмосферы, которая, в конечном счете, позволит Кремлю извлечь наибольшую выгоду. Стратегическая цель этих усилий — дискредитировать Европейский Союз и НАТО в глазах граждан Чехии, чтобы ослабить их политические элиты. С тем, чтобы они были готовы в большей степени служить интересам Москвы, пишет чешкая газета Parlamentní listy (PL).

Как сообщает издание, в исследовании под названием «Механизмы влияния России на внутренние дела Чешской Республики» утверждается, в частности, что еще в 1960-е годы руководство СССР и КГБ решило создать в Праге постоянную миссию для контроля и влияния на политические процессы в Чехословакии. Миссия была очень успешной и стала постоянной. Кроме того, русская угроза в Чехии давно недооценена, поэтому агенты российских спецслужб получили большое пространство для маневра и возможность проникать в другие европейские страны. Самым опасным способом усиления российского влияния в Чехии является дезинформационная кампания Российской Федерации. Она заключается в создании пророссийско ориентированных медиа-проектов, активной работе в социальных сетях и т.д. Намерения России очевидны: посеять хаос в чешском обществе и расколоть его изнутри на два враждебных лагеря. В этой ситуации России будет легче преследовать свои интересы.

Российские агенты на территории Чехии стремятся подружиться и влиять на чешских политиков, среди которых есть люди с хорошими контактами в России. Это и президент Чехии Милош Земан, и бывший президент Вацлав Клаус, и люди из их ближайшего окружения. В парламенте Чехии засели, даже на достаточно высоких позициях, политики, которые слишком дружелюбны по отношению к Кремлю. Их мотивы различаются: некоторые из них имеют коммунистическое прошлое, другие — опыт успешного ведения бизнеса в России. Но есть и такие, которые убеждены в том, что Россия представляет собой подлинную альтернативу Западной модели мира, добавляет PL.