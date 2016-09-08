Уфа, 8 сентября, 2016, 22:40 — ИА Регнум.



Екатерина Некрасова ИА REGNUM КПРФ. Александр Ющенко. «Мы — правы! Мы — сможем!» Уфа

Предвыборная кампания в Башкирии проходит в формате нишевой конкуренции, при которой политические партии, априори имея влияние в определенном сегменте электората, работают прежде всего над сохранением полученных ранее позиций. Такого мнения придерживаются опрошенные ИА REGNUM эксперты. В то же время ограниченность электорального пространства побуждает партии к наступательной тактике, что выражается в попытках привлечь новые группы избирателей, которые ранее фактически игнорировались. В этой кампании активно используется интернет, прежде всего социальные сети, через которые кандидаты и партии пытаются воздействовать на избирателя, чтобы повысить свой электоральный рейтинг. Однако приоритетными для кандидатов остаются встречи с избирателями и раздача агитационного материала. Вместе с тем ряд экспертов называет нынешнюю кампанию «холодным летом»: чувствуется не только усталость населения от избитых агитационных приемов, но и апатия.

«КПРФ» явно нацелилась на молодежь. Об этом говорят и молодецкий имидж главного кандидата КПРФ Александра Ющенко и его поведение. Чего стоит задорное исполнение патриотических песен на митинге «Антикапитализм-2016». Но не все коммунисты республики готовы последовать примеру лидера списка. По старинке работает Юнир Кутлугужин. Очевидно, что для него верность коммунистическим идеалам куда важнее, чем новые формы работы с электоратом», — отмечает доцент БГПУ Евгений Соболев.

«Вернуть утраченные позиции в республике стремится и «Справедливая Россия», которая пытается использовать национальные настроения жителей башкирского Зауралья и недовольство горожан состоянием услуг ЖКХ. Главным посылом «эсеров» стала готовность если не разделить тяготы населения, то по крайней мере быть рядом», — говорит эксперт.

По мнению Соболева, наименее претенциозной выглядит агитационная кампания ЛДПР: «Как и «эсеры» либерал-демократы критикуют правительство, но не принуждают к отставке, а уверяют, что заставят его работать. Очевидно, что в региональном отделении ЛДПР трезво оценивают свои возможности, поэтому ориентируются главным образом на городскую молодежь».

Екатерина Некрасова ИА REGNUM «Единая Россия». Павел Качкаев — человек дела! Уфа

Классической считает политолог кампанию «Единой России»: разработав несколько социальных проектов, партия выбрала консервативный формат политической рекламы с большим количеством встреч, коммуникаций и ненавязчивым характером наружной агитации. «Партия власти традиционно акцентирует внимание избирателя на позитиве, стремясь отвлечь от текущих трудностей и неурядиц. В итоге присутствие «Единой России» ощущается везде, как в реальном, так и в виртуальном пространстве», — отмечает эксперт.

Политолог, член Общественной палаты Башкирии Дмитрий Казанцев отмечает, что в электоральный период политические партии стараются использовать самые различные методы агитации. «Сегодня это не только стандартный набор агитационного материала, где доминируют размещение изображений кандидата с лозунгами на баннерах и раздача агитаторами листовок, партийных газет и программных брошюр, но и реализация масштабных «фоновых проектов». В основном технологические подходы присутствуют у «ресурсных» парламентских партий, но креатив и изобретательность на выборах в Госдуму смогли проявить и некоторые представители непарламентской оппозиции», — считает эксперт.

«После проведения праймериз республиканское отделение «Единой России» инициировало несколько электорально значимых региональных практик. Благодаря актуализации четырех ключевых партийных проектов по всей республике и авторитету, ставшего уже не в первый раз «паровозом» предвыборного списка единороссов главы Башкортостана Рустэма Хамитова, шансы партии власти сохранить свои лидерские позиции значительно возросли, — уверен Казанцев. — Реском КПРФ также заранее продумал свою агитационную стратегию. Сформированные в городах и районах «первички» начали работу с избирателями уже с первых месяцев 2016 года. А предвыборный штаб коммунистов, опираясь на востребованную у населения «социальную повестку», не только задействовал в работе федеральные агитационные материалы, но и разработал индивидуальныые под каждого отдельного кандидата-одномандатника».

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Владимир Жириновский призывает голосовать за кандидатов ЛДПР. Уфа

Казанцев также отметил мощный старт агитационный предвыборной кампании ЛДПР в Башкирии: «После акции «Агитпоезд ЛДПР» партийцы начали работу по новому фоновому проекту «Мобильные приемные кандидата в депутаты Ивана Сухарева». Формат прямой коммуникации лидера республиканского списка с избирателями может помочь либерал-демократам завоевать симпатии населения и преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в российский парламент».

«Партийный проект эсеров — Центр защиты прав граждан — способен оттянуть некоторую часть электората коммунистической партии лишь в городских округах и крупных населенных пунктах, — полагает эксперт. — Но вместе с тем, запоздалый старт агитационной работы в Башкирии и «расфокусировка» кампаний одномандатников со списком может нивелировать локальные успехи справедливороссов.»

По мнению политолога, свежий взгляд на избирательную кампанию можно наблюдать у штаба сравнительно молодой партии «Гражданская платформа». Ее партийный актив направил все усилия на продвижение в Нефтекамском избирательной округе своего лидера Рифата Шайхутдинова. Позитивная экономическая повестка, созвучная выступлениям главы региона Рустэма Хамитова, качественные агитматериалы, в том числе использование технологами штаба кандидата этнических ассоциаций кандидата в депутаты с «башкирским батыром на коне» и отсутствие конкурента от партии власти, также способствует успеху непарламентской партии в республике.

Партия Роста», реализующая на федеральном уровне фоновые проекты «Столыпинский клуб» и «Молодежные праймериз», по мнению эксперта, пока не сумела адаптироваться к условиям региона, сформировать актуальную общереспубликанскую повестку и уйти от образа партии «элитарного» типа.

«Говоря о других политических акторах, в том числе малых партиях, которые, также вступили в борьбу за депутатские мандаты Госдумы в Башкирии, уровень их участия, как и узнаваемость среди избирателей на сегодняшний день незначительны», — заключил Дмитрий Казанцев.

«В целом, предвыборное агитационное лето 2016 года выдалось «холодным», — считает экономист Константин Кузьминых. — С экономической точки зрения затраты на предвыборные кампании минимизированы у всех партий. В Башкирии больше всего заметна предвыборная агитация «Единой России», отчасти начавшаяся с проведения праймериз. Баннеры партии власти формируют общественное мнение с помощью идеологем. Особое внимание уделяется популяризации символики партии, донесению до избирателя позитивной оценки Владимиром Путиным работы партии и партийных проектов. Большая роль в агитации отведена пиару партийных проектов: «Реальные дела», «Корзинка доброты», «500 бассейнов» и другие», — считает эксперт.

Он отметил, что агитация партий «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Партии Роста» выражается прежде всего в уличной рекламе. Эсеры большую ставку сделали на продвижение партии в интернете и работу агитаторов, собирающих наказы жителей в сфере ЖКХ. Очевидно, что «Справедливая Россия» пытается мобилизовать главным образом горожан. Из непарламентских партий заметна агитация Рифата Шайхутдинова («Гражданская платформа»).

«Нельзя сказать, что партии предложили избирателю что-то новое. Чувствуется не только усталость населения от избитых агитационных приемов, но и апатия, так как люди не видят каких-то новых подходов и, видимо, уже ничего не ждут от этих выборов», — отметил эксперт.

Иную точку зрения высказал политолог Дмитрий Михайличенко. «Я бы не назвал эту кампанию спокойной, но причина здесь не в серьезной конкурентной борьбе, а в искусственно раздуваемых скандалах. Сегодня можно наблюдать, что некоторые партии взяли на вооружение тактику скандалов и манипуляций. Чаще всего подобными приемами пользуются местные справедливороссы. По сути, провалив подготовку к выборам, они вынуждены был прибегнуть к политическому эпатажу и скандалам для создания инфоповодов. Если посчитать, то больше всего жалоб в ЦИК направил именно штаб эсеров. Одна из последних — обвинение местных единороссов в том, что из партийного фонда оплачивались агитационные материалы кандидатов-одномандатников. Кстати, это очень серьезное нарушение, за которое снимают с выборов. Однако в данном случае перед нами классический пример подмены понятий (то есть манипуляции) и создания на этой основе скандального инфоповода. Когда информационный продукт сознательно выдается за агитационный и на этом основании строится обвинение. Ведь закон запрещает агитацию, но не информирование».

Эксперт отметил, что общественность который год наблюдает «намеренный отказ партии от продуманной агитационной практики в пользу склок и скандалов». «Когда человек видит вместо конструктивных предложений лишь критику и скандалы, он тем более не пойдет голосовать. А низкая явка выгодна прежде всего тем партиям, которые хорошо работали в предэлекторальный период. В итоге, тактика справедливороссов сработает против них же», — заключил Дмитрий Михайличенко.

С ним согласен и директор евразийского центра Самрау Константин Сафронов. «Такое ощущение, что у справедливороссов два штаба и две электоральные стратегии. Один штаб под руководством Омарова предлагает изменения, пытается «перезапустить» сферу ЖКХ в республике и работает как полноценная оппозиция. А другой кандидат от этой партии Сарбаев только критикует власть и ничего не предлагает. Такое ощущение, что он выполняет роль спойлера. По крайней мере, отсутствие конструктивности убеждает именно в этом» — резюмировал свою позицию эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в 2011 году в Башкирии за партию «Единая Россия» проголосовали 70,5% избирателей, за КПРФ — 15,65%, «Справедливая Россия» набрала 5,45% голосов, ЛДПР — 5,2%, «Яблоко» — 1,25%, «Патриоты России» — 0,54%, «Правое дело» — 0,39%. Явка избирателей в Башкирии на думских выборах составила 79,3%.

«Единая Россия» получила 12 мандатов, КПРФ — два, ЛДПР и «Справедливая Россия» — по одному. От КПРФ прошли помощники Геннадия Зюганова — Александр Ющенко, и Андрей Тычинин, от ЛДПР — председатель Финансово-экономической коллегии адвокатов Иван Сухарев, от «Справедливой России» — заместитель председателя правления ОАО «Национальный торговый банк» Николай Лакутин.

Напомним, кроме федеральных выборов, в Башкирии состоятся выборы в Уфимский горсовет, а также выборы местных депутатов еще в 7 городах республики. Уфимцы будут выбирать 36 депутатов горсовета. Выборы пройдут по смешанной системе: 18 будут избираться по партспискам, 18 — по одномандатным округам. По итогам выборов в горсовет Уфы в 2012 году больше всего мандатов получила партия «Единая Россия» — 21 из 36. По пять мест досталось КПРФ и ЛДПР, «Справедливой России» — три мандата. Еще два самовыдвиженца не заявили о своей политической принадлежности.