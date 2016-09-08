Берлин, 8 сентября, 2016, 22:38 — ИА Регнум.



Рио-де-Жанейро — 2016

Российский флаг вызвал скандал на открытии Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Политический инцидент омрачил церемонию открытия Паралимпиады. Команда Белоруссии во время торжественного дефиле развернула флаг России в знак протеста против дисквалификации российских паралимпийцев из-за доказанных случаев инициированного государством применения допинга. Флаг был сразу же изъят, а белорусские спортсмены подверглись осуждению. Но их одобрение в России было очень велико, пишет газета Die Welt.

По словам издания, команда Белоруссии вышла на стадион «Маракана» сразу с двумя флагами. Спортивный чиновник Андрей Фомочкин демонстративно шел с российским флагом за спиной. «Выходка белорусских паралимпийцев омрачила этот красочный фестиваль. Данный флаг не должен был появиться на этих состязаниях. Международный паралимпийский комитет (МПК) уже рассматривает санкции в отношении Беларуси», — отмечает издание.

«Этот скандальный случай, естественно, вызвал большую радость России в целом. Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин отреагировал на эту акцию солидарности с демонстративной благодарностью. Хотя власти в Минске заявили, что появление флага не было согласовано с ними заранее, они одобрили эту скандальную выходку. Ассоциация белорусских паралимпийцев также на прошлой неделе выразила свою солидарность с русскими. Это неудивительно, учитывая, что сама Беларусь глубоко увязла в допинговом болоте. Только в июле Международная федерация гребного спорта запретила всем белорусским гребцам в течение года принимать участие в состязаниях, и, таким образом, исключила их из участия в Играх в Рио», добавляет газета.