Вашингтон, 8 сентября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Четыре сенатора представили совместную резолюцию, выражающую неодобрение и стремящуюся заблокировать продажу США танков «Абрамс» общей стоимостью в $1,15 млрд Саудовской Аравии, передаёт Reuters.

U.S. Army Security Assistance Comm Военные США и Саудовской Аравии

Инициаторами документа стали республиканские сенаторы Рэнд Пол и Майк Ли, а также демократы Крис Мёрфи и Аль Фрэнкен.

Пока нет признаков того, что резолюция будет вынесена на всеобщее голосование. Однако сам факт её появления демонстрирует критическое отношение к продаже вооружения Эр-Рияду среди американских законодателей.