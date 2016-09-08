Москва, 8 сентября, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Социальную защиту беременных женщин, работающих по срочному трудовому договору, в ситуации их увольнения предлагается усилить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Александр Агеев («Справедливая Россия»). Речь идет о ситуациях, когда женщина подлежит увольнению в связи с выходом на работу основного сотрудника и невозможностью продления трудового договора. При этом в данной ситуации отсутствуют государственные гарантии обязанности работодателя оплатить сотруднику лист нетрудоспособности по беременности и родам.

Рафаэль Санти. Портрет беременной женщины (Донна Гравида). 1505-1506

Законопроект предоставляют всем женщинам дополнительную гарантию того, что при увольнении с работы в период беременности и наступления декретного отпуска у работодателя возникнет обязанность не только с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), так и в течение 30 календарных дней после увольнения оплатить листок нетрудоспособности по беременности и родам в размере 100%.

«Это позволит молодым мамам купить необходимые вещи своему ребенку, решить проблемы со здоровьем и не нервничать по поводу того, что увольнение повлекло за собой негативные последствия в виде отсутствия средств к существованию, так как жизненные ситуации у всех людей разные и не всегда у молодых мам есть поддержка со стороны супруга или родителей», — отмечает автор законопроекта.