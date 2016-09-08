Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина кинул емкость с красной краской в памятную доску, после чего спокойно сдался полиции. По словам задержанного, он является активистом незарегистрированной партии «Другая Россия», данный акт он совершил в знак протеста против восхваления гитлеровского пособника Карла Маннергейма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Митинг на площади Ленина в Петербурге с требованием убрать доску Маннергейму

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Добавим, что барельеф находится под охраной ЧОП. К нему вновь было привлечено внимание общественности после того, как стало известно, что мемориал был установлен незаконно и должен был быть демонтирован до 8 сентября 2016 года, когда вся страна чтит память жертв блокады Ленинграда.

Видимо, поэтому, сегодня 8 сентября частные охранники позорной доски были усилены нарядом полиции. Однако все эти меры так и не смогли уберечь барельеф от проявлений народного гнева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корреспонденты агентства, дежурящие у доски Маннергейму, чтобы запечатлеть ее снятие, опрашивали всех, кто проходит мимо доски, о их отношении к ней, и выяснили, что подавляющее большинство петербуржцев и гостей города возмущены этой доской и требуют ее снятия.

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