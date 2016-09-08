Ростов-на-Дону, 8 сентября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Ростовской области состоялась рабочая встреча глав четырёх регионов ЮФО и СКФО, результатом которой стало подписание договора о сотрудничестве. Подписи в документе поставили донской губернатор Василий Голубев, губернатор Астраханской области Александр Жилкин, главы Ставропольского края Владимир Владимиров и Республики Калмыкия Алексей Орлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области 8 сентября.

donland.ru Подписание соглашения

Соглашение о сотрудничестве предполагает взаимодействие в сферах экономики, туризма, физической культуры и спорта. Главы регионов также определили направления совместной работы с казачеством и молодежью. Особое внимание уделено развитию межрегиональных связей во внутреннем туризме.

«Документ, на мой взгляд, имеет принципиальное значение для межрегионального сотрудничества, потому что в нем заложены очень важные составляющие. Рост товарооборота между регионами-участниками соглашения свидетельствует о поступательном движении. Это касается не только товаров, но и услуг — прежде всего туристических. В 2015 году в Ростовской области отдохнуло более 263 тыс. жителей юга России, что на 4% больше, чем в предыдущий период», — отметил Василий Голубев.

По словам губернатора Ростовской области, объединение усилий в сфере туризма может сделать регионы туристическим центром России, и для этого есть необходимые предпосылки. С каждым годом все больше туристов привлекают чеховские и шолоховские места, заповедники Маныча на Дону, гостям регионов интересны лермонтовские места и известные на весь мир здравницы Ставрополья, Астраханский транспортный узел, который связывает Европу и Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном, государствами Индийского океана. Калмыкия славится Большим Яшалтинским озером, сравнимым по лечебным свойствам с Мертвым морем.

Также стоит отметить, что по итогам 2014 года объем товарооборота четырех южных регионов составил 20 млрд 366 млн рублей, что составляет 6% от общего объема межрегионального товарооборота.

«Но главное — закреплено совместное стремление к достижению экономических, социальных задач во благо жителей наших регионов. Я уверен, что эти направления имеют право на развитие, на перспективу, и мы сделаем все, чтобы этот документ получил конкретное воплощение», — подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, что соглашение было подписано на молодёжном образовательном форуме «Ростов», в котором принимают участие представители южных регионов и Ставрополья. И в общих стремлениях не обойтись без усилия, таланта и энергии молодёжи, объединенной общей идеей, готовой работать над её реализацией.