Берлин, 8 сентября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Фракция «Альтернативы для Германии» в Нижней Саксонии опасается предстоящих коммунальных выборов и поэтому намерена оспорить их, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

cikrf.ru Выборы

Местный лидер АдГ Пауль Хампель говорит, что выступления кандидатов правой партии срываются, а стенды подвергаются атакам. Его партии не гарантированы «равные шансы» на голосовании 11 сентября, считает он.

Станет ли АдГ оспаривать итоги выборов при благоприятных для правых результатах— этот вопрос Хампель оставил открытым.