Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму в центре Петербурга вновь облили красной краской, передает корреспондент ИА REGNUM.

Карина Саввина ИА REGNUM Доску Маннергейму залили красной краской

Гражданский активист прибыл на Захарьевскую улицу около 20:00 с митинга протеста против увековечивания памяти Маннергейма, проходившего на площади Ленина, и успел метнуть в доску два «снаряда» до того, как его скрутили двое мужчин в штатском.

Карина Саввина ИА REGNUM Охранники не успели помешать активисту

Это уже третий случай, когда доска Маннергейму окрашивается в красный цвет. «Я выразил свое отношение к этому позору», — заявил активист, который относится к числу сторонников незарегистрированной партии «Другая Россия».

Рядом с доской дежурили около шести полицейских, которые тут же проверили у мужчины документы. Затем он был задержан и препровожден в 78 отдел полиции.

По данным корреспондента ИА REGNUM, активисту «Другой России» Анатолию Тишину инкриминируют административное правонарушение.

Юрий Носов ИА REGNUM «Позорная доска» Маннергейму в Петербурге в третий раз облита краской

Заметим, весь день у доски проходят одиночные и массовые пикеты противников ее появления, к доске также возложили букет гвоздик в траурной ленте со словами: «Гитлеровскому союзнику Маннергейму с глубокими чувствами от ленинградцев».