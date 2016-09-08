Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Готический детектив в формате комикса «ШУВ» опубликован петербургским издательством «Бумкнига» и уже поступил в книжные магазины городов России. В основе романа — реальные события, произошедшие в конце 90-х годов. Автор книги — художница Ольга Лаврентьева из Санкт-Петербурга.

Издательство «Бумкнига» Иллюстрация из комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ»

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сама Ольга, история, по мотивам которой был написан «ШУВ», давно существовала в виде картинок и комиксов, нарисованных совместно с братом ещё в детстве, но в полноценную книгу поначалу не складывалась:

«Он (брат) долго говорил мне: «Нарисуй ШУВ, нарисуй ШУВ». Сначала я отказывалась, потому что не знала, в какой форме это сделать. Настоящие события всегда хаотичные и путаные…».

Но по прошествии лет удалось взглянуть на знакомый сюжет со стороны. Автор добавила в него структуру, динамику и некоторую загадку, что помогло начать работу над настоящим графическим романом.

«Только в процессе работы я поняла, что из довольно обыденной истории у меня вырисовывается готический детектив. Российский готический детектив», — говорит Ольга.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ»

Сюжет книги строится вокруг неожиданной и необъяснимой смерти молодого врача в обычной петербургской квартире. Что это — самоубийство или коварное, тщательно спланированное преступление? И какую тайну скрывают родители погибшего? Ответы на эти вопросы пытаются найти дети. Так начинается собственное детское расследование гибели соседа по даче, результатом которого и стал «ШУВ».

"ШУВ» — это секретная аббревиатура. За ней кроются довольно мрачные события, — рассказывает Ольга Лаврентьева, — Самым сложным в работе над книгой было сформулировать идею и выстроить комикс целиком в своей голове. Рисовать колонковой кисточкой страницу за страницей гораздо легче!»

Издательство «Бумкнига» Иллюстрация из комикса Ольги Лаврентьевой «ШУВ»

«ШУВ» — четвёртый графический роман Ольги Лаврентьевой, автора книг: «Процесс двенадцати» 2014 — графического репортажа о суде над национал-большевиками; «Непризнанные государства. Одиннадцать историй о сепаратизме» 2015 — серии коротких комиксов о попытках основать свою страну в современном мире; «Borderline State» 2016 — комиксе о путешествии по реальному и мифологическому Северу.

«Сейчас я собираю материалы для следующей большой рисованной истории. Она будет про любовь и информационную войну», — говорит Ольга.

Об истории создания «ШУВа» и небольших тайнах, связанных с работой над романом, петербуржцы смогут узнать из первых уст. Встреча с Ольгой Лаврентьевой и презентация книги состоятся 25 сентября на фестивале рисованных историй «Бумфест».