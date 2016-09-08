Москва, 8 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Давид Нуриев, также известный как рэпер Птаха, отпущен домой под подписку о невыезде после того как отказался давать показания по делу о возбуждении ненависти и вражды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Ильнура Шарапова.

В квартире Давида Нуриева был произведен обыск, но в ходе него ничего не было изъято. На допросе он отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции. В отношении Нуриева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Нуриев подозревается в «возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку «оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников». Речь идет о членах организации «Антидилер», ставящей своей целью борьбу с наркоманией и содействие государственным службам в преследовании продавцов наркотиков.

Поводом для уголовного преследования Давида Нуриева стало его публичное выступление 23 сентября 2015 года в московском клубе «Шестнадцать тонн» с оскорблениями в адрес активистов общественного движения «Антидилер».