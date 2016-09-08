Калининград, 8 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. В торговые сети Калининградской области поступает 60 тонн яблок, выращенных в первом интенсивном промышленном саду региона. Речь идёт о продукции фермерского хозяйства «Калина», уточнили чиновники на совещании в региональном правительстве.

gov39.ru Калининградские яблоки

«В регионе активно развивается промышленное садоводство, объёмы производства яблок будут расти. Мы должны к этому готовится вместе с сетями. Всё равно основной канал сбыта — это сети. Поэтому нужно предварительно, уже сейчас прорабатывать вопросы реализации», — сказал министр сельского хозяйства Калининградской области Сергей Лютаревич.

ИА REGNUM уточняет, что с 2013 года в российском эксклаве высажено свыше 500 гектаров плодово-ягодных насаждений. В 2015 году Калининградская область стала абсолютным лидером по развитию промышленного садоводства на Северо-Западе.

Напомним, яблочная тема в Калининграде возникла после эмбарго на ввоз фруктов из Польши. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв, посетивший самый западный российский регион минувшей весной, заявил, что калининградские яблоки должны заменить в стране польские.

В самой Польше ситуация с садоводством критическая. По данным специализированного портала Sadyogrody. pl, садоводы из Малопольского воеводства заявили, что «российское эмбарго приводит их на грань банкротства».

По словам садовода из местечка Забжеже, цена яблок уже так низка, что производство перестает быть прибыльным. «Необходимо госрегулирование, в противном случае мы просто обанкротимся», — цитирует фермера «Краковская газета».