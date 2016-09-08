Ереван, 8 сентября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Совет правящей Республиканской партии утвердил кандидатуру бывшего мэра Еревана Карена Карапетяна на посту премьер-министра Армении. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом по окончании заседания исполнительного органа и Совета РПА сообщили сразу несколько представителей партии.

Photolure Карен Карапетян

По словам председателя парламентской комиссии по внешним связям Артака Закараряна, президент Армении уже принял отставку премьер-министра Овика Абрамяна. По словам Закаряна, на заседании выступил также Карен Карапетян, который представил собравшимся своё видение ситуации и ближайшие шаги.

Представители РПА также выразили уверенность, что в правительстве произойдут и другие изменения, не назвав при этом конкретных имён. По словам депутат парламента Маргарит Есаян, Овик Абрамян скорее всего возглавит избирательный штаб РПА на парламентских выборах 2017 года.

На собрании выступили также президент Армении Серж Саргсян и уже бывший премьер Овик Абрамян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства Армении 8 сентября премьер-министр Овик Абрамян сообщил, что подал прошение оботставке. Своё решение он в частности мотивировал отсутствием консолидации между обществом и правительством.

Согласно конституции Армении, президент Армении назначает премьер-министра в десятидневный срок после принятия отставки правительства. Новый кабинет министров формируется в двадцатидневный срок после назначения премьер-министра.