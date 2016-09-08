Берлин, 8 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Христианско-социальный союз (ХСС) подкрепил свои взгляды об ужесточении миграционной политики новыми предложениями. Они идут вразрез с курсом его партнёров по правящей в Германии коалиции, в которую входят также партия немецкого канцлера Ангелы Меркель — ХДС и социал-демократы (СДПГ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут — копия

ХСС предлагает ввести закон, устанавливающий «верхнюю границу миграции», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В будущем должен действовать приоритет для мигрантов из нашего христианско-западноевропейского культурного мира», — говорится в заключении баварской партии.

СДПГ и оппозиционные «Зелёные» выразили резкую критику по поводу инициатив ХСС.