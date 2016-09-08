Москва, 8 сентября, 2016, 19:44 — ИА Регнум. ФАУ «Главгосэкспертиза» выявила ошибки в трети проектов капитального строительства. Некоторые из них могли привести к серьезным авариям. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень в рамках IV Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства, передает пресс-служба министерства.

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«Несколько печально, что примерно треть проектов были серьезно скорректированы, так как содержали проектные ошибки, которые в том числе могли привести к серьезным авариям», — заявил министр. Он добавил, что за шесть месяцев 2016 года Главгосэкспертизой было выявлено 475 (28,9%) пакета документов, содержащих проектные ошибки.

Вместе с тем Мень отметил, что за шесть месяцев 2016 года силами Главгосэкспертизы было сэкономлено 98,9 млрд рублей бюджетных средств на капстроительство. По его словам, общая заявленная стоимость всех объектов капстроительства за полгода составила более 675 млрд рублей. Таким образом, снижение стоимости составило 14,7%.

Из 12 филиалов Главгосэкспертизы России больше всех заключений выдал Казанский филиал — 306. Лидером по количеству выданных положительных заключений в соотношении к общему числу выданных филиалом заключений за отчетный период является Ханты-Мансийский филиал — 97%.

Самыми востребованными из оказываемых услуг являются государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверка достоверности определения сметной стоимости. Основную часть заключений, выданных за первое полугодие, составили заключения по объектам промышленного и транспортного строительства, а также объектам жилищно-гражданского назначения и коммунального хозяйства.

Всего за первое полугодие этого года Главгосэкспертизой России было выдано 1943 положительных заключений и 748 отрицательных.