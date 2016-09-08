«Маннергейма вон из Ленинграда»: в Петербурге митинговали против позора
Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Активисты левых организаций Петербурга провели митинг на площади Ленина с требованием убрать доску Маннергейма из города, выстоявшего в блокаду, передает корреспондент ИА REGNUM. Вторым требованием митингующих была отставка министра культуры Владимира Мединского, открывавшего доску Маннергейму в июне текущего года.
Митинг начался с минуты молчания в память о защитниках и жителях Ленинграда, погибших в дни блокады. 8 сентября исполнилось 75 лет с начала блокады.
Выступившие на митинге, заочно обращаясь к инициаторам установки доски, потребовали убрать этот оскорбительный для горожан «мемориал» и предложили этим людям «поклоняться Маннергейму у себя дома, в темноте, но не в городе-герое Ленинграде».
Один из активистов предложил всем горожанам, пока власти отказываются убирать незаконно повешенную доску, самостоятельно приходить в любое время на Захарьевскую улицу и выражать свое отношение к прославлению Маннергейма всеми доступными способами.
Собравшиеся встретили это предложение скандированием: «Маннергейма вон из Ленинграда!».
Лидер петербургских другоросов Андрей Дмитриев вновь обратил внимание на то, что появление доски Маннергейму разрушает общее понимание истории, свойственное гражданам России, и является антигосударственным деянием. Он отметил, что появление доски — явление того же порядка, что и прославление Бандеры и Шухевича на Украине или прибалтийских коллаборационистов.
Следующим шагом, предположил Дмитриев, может стать увековечивание памяти генерала Власова или атамана Краснова, таких же пособников Гитлера, как и Маннергейм.
«Маннергейм хуже Бандеры!» — скандировали участники митинга.
Участники акции потребовали также немедленной отставки Владимира Мединского, который, по их мнению, показал всем россиянам, кто является для него «героем». «Попробовал бы он выйти с портретом Маннергейма на шествие «Бессмертный полк» или прийти с ним на Пискаревку», — заявил один из ораторов.
«Мединский — вон из правительства!», — поддержали собравшиеся своим скандированием.
Участники акции подчеркивали, что они не успокоятся до тех пор, пока доска Маннергейму остается в Петербурге, и продолжат борьбу за ее скорейший демонтаж.
Митинг на площади у Финляндского вокзала был санкционирован, полиция наблюдала за его проведением. Акция продолжилась чуть более часа и не была отмечена инцидентами. По оценке корреспондента Агентства, в ней приняло участие около ста человек.