Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум. Активисты левых организаций Петербурга провели митинг на площади Ленина с требованием убрать доску Маннергейма из города, выстоявшего в блокаду, передает корреспондент ИА REGNUM. Вторым требованием митингующих была отставка министра культуры Владимира Мединского, открывавшего доску Маннергейму в июне текущего года.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «План работ»

Митинг начался с минуты молчания в память о защитниках и жителях Ленинграда, погибших в дни блокады. 8 сентября исполнилось 75 лет с начала блокады.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выступления участников митинга против доски Маннергейму в Петербурге

Выступившие на митинге, заочно обращаясь к инициаторам установки доски, потребовали убрать этот оскорбительный для горожан «мемориал» и предложили этим людям «поклоняться Маннергейму у себя дома, в темноте, но не в городе-герое Ленинграде».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Аплодисменты выступающим

Один из активистов предложил всем горожанам, пока власти отказываются убирать незаконно повешенную доску, самостоятельно приходить в любое время на Захарьевскую улицу и выражать свое отношение к прославлению Маннергейма всеми доступными способами.

Собравшиеся встретили это предложение скандированием: «Маннергейма вон из Ленинграда!».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Андрей Дмитриев

Лидер петербургских другоросов Андрей Дмитриев вновь обратил внимание на то, что появление доски Маннергейму разрушает общее понимание истории, свойственное гражданам России, и является антигосударственным деянием. Он отметил, что появление доски — явление того же порядка, что и прославление Бандеры и Шухевича на Украине или прибалтийских коллаборационистов.

Следующим шагом, предположил Дмитриев, может стать увековечивание памяти генерала Власова или атамана Краснова, таких же пособников Гитлера, как и Маннергейм.

«Маннергейм хуже Бандеры!» — скандировали участники митинга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Плакаты в руках митингующих

Участники акции потребовали также немедленной отставки Владимира Мединского, который, по их мнению, показал всем россиянам, кто является для него «героем». «Попробовал бы он выйти с портретом Маннергейма на шествие «Бессмертный полк» или прийти с ним на Пискаревку», — заявил один из ораторов.

«Мединский — вон из правительства!», — поддержали собравшиеся своим скандированием.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Плакаты в руках митингующих

Участники акции подчеркивали, что они не успокоятся до тех пор, пока доска Маннергейму остается в Петербурге, и продолжат борьбу за ее скорейший демонтаж.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Участники митинга

Митинг на площади у Финляндского вокзала был санкционирован, полиция наблюдала за его проведением. Акция продолжилась чуть более часа и не была отмечена инцидентами. По оценке корреспондента Агентства, в ней приняло участие около ста человек.