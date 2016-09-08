Рим, 8 сентября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Соборная Российская Федерации по пляжному футболу проиграла сборной Польши в матче отборочного турнира чемпионата мира 2017 года. Матч прошел сегодня, 8 сентября, в Италии.

Kevin Gong Пляжный футбол

Сборная Польши победила российскую сборную по пляжному футболу со счетом 5:3.

Таким образом, российские пляжные футболисты потеряли шанс на участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2017 года.

Стоит отметить, что российские пляжные футболисты становились чемпионами мира в 2011 и 2013 годах.