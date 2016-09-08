Киров, 8 сентября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В Кировской области местный предприниматель похитил бюджетные средства, обманув чиновников и пообещав построить в Верхнекамском районе ферму по разведению страусов.

pixabay.com Страусы

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, мужчина решил принять участие в конкурсе по предоставлению начинающим субъектам малого предпринимательства грантов на организацию собственного дела и предоставил в администрацию Верхнекамского района заявление, необходимую документацию и бизнес-план на создание фермы.

На самом деле разведением страусов он заниматься не собирался. После того, как комиссией было принято решение о предоставлении предпринимателю гранта в сумме 600 тыс. рублей, мужчина потратил на собственные нужды.

В дальнейшем для придания легитимности своим преступным действиям, он предоставил в администрацию фиктивные бухгалтерские документы, содержавшие ложные сведения о том, что он якобы приобретал страусов и корма для них.

После того, как афера была раскрыта, предпринимателю было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Реального наказания мужчине далось избежать. Он осужден на 1.5 года условно с испытательным сроком в 2 года.