Тбилиси, 8 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Во дворце президента Грузии в Тбилиси 8 сентября прошло заседание Североатлантического совета, которое проводится в Грузии уже четвертый раз. По информации пресс-службы президента Грузии открыл заседание генсек НАТО Йенс Столтенберг, после чего к членам совета обратился президент Георгий Маргвелашвили. Он подчеркнул значение углубления сотрудничества между альянсом и Грузией.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Йенс Столтенберг

«Это уже четвертый визит Североатлантического совета в Грузию, что наглядно подтверждает прочную поддержку суверенитета, евроатлантического выбора Грузии, и я верю, что это сотрудничество будет углубляться, а конечной точкой этого процесса станет вступление Грузии в альянс. У нас есть все инструменты для того, чтобы углубить эффективное движение Грузии в этом направлении и дождаться открытия того окна возможностей, которое доведет нас до конечной цели», — заявил на заседании Георгий Маргвелашвили.

Он заострил особое внимание на сотрудничестве в деле повышения обороноспособности Грузии и подчеркнул, что стабильная и защищенная Грузия важна не только для грузин, но и для всего региона и для глобального регионального сотрудничества.

«Утверждение политических, экономических, торговых и культурных связей между регионами Черного и Каспийского морей откроет возможности не только Грузии, но и десяткам стран к Западу и Востоку от нее. Я всегда подчеркивал значение Черноморского региона и его восточной части, а также углубления здесь механизмов международной безопасности», — заявил Маргвелашвили.